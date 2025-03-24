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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 24 Mart 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 24 Mart 2025: Bugün TV'de neler var? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        24 Mart 2025 TV yayın akışı bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. Birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 24 Mart Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 15:39 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:39
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        • 1

          Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 24 Mart 2025 TV yayın akışı listesi kanal kanal paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 24 Mart 2025 Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Deha

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show (tekrar)

          00:15 Bahar

          02:30 Deha

          04:45 Kızılcık Şerbeti

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

          17:00 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

          22:00 Sahipsizler

          00:30 Kral Kaybederse

          02:30 Sefirin Kızı

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Eşref Rüya

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

          13:15 Gelinim Mutfakta

          16:00 Eşref Rüya

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Uzak Şehir

          00:15 Eşref Rüya

          02:30 Çatı Katı Aşk

          03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        • 5

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Dizi

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Gel Konuşalım / Canlı

          12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

          13:15 Survivor Panorama / Canlı

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

          02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

        • 6

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:30 Zembilli

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

          19:45 atv Ana Haber

          20:00 Venom: Zehirli Öfke 2 / Yabancı Sinema

          21:50 İnsanlık Bürosu TV'de ilk / Yabancı Sinema

          23:45 Bir Gece Masalı

          03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        • 7

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05.30 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

          06.25 Avrupalı Müslümanlar

          06.50 Vuslat

          10.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

          10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13.15 Seksenler

          14.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

          14.30 Vefa Sultan

          16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

          18.00 Ramazan Sevinci

          19.40 Ana Haber

          20.05 İddiaların Aksine

          20.10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

          00.15 Vefa Sultan

          01.25 Gönül Dağı

          02.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

          03.50 Sahur Bereketi

        • 8

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07.30 İlk Bakış

          08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

          12.45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

          13.30 En Hamarat Benim

          16.30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

          19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20.00 Kızıl Goncalar

          00.00 Hudutsuz Sevda

          02.30 Şahane Hayatım

          04.00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

        • 9
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