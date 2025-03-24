TV yayın akışı 24 Mart 2025: Bugün TV'de neler var? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı
24 Mart 2025 TV yayın akışı bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. Birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 24 Mart Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi...
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Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 24 Mart 2025 TV yayın akışı listesi kanal kanal paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 24 Mart 2025 Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (tekrar)
00:15 Bahar
02:30 Deha
04:45 Kızılcık Şerbeti
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:00 Sahipsizler
00:30 Kral Kaybederse
02:30 Sefirin Kızı
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Eşref Rüya
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Eşref Rüya
02:30 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
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ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:45 atv Ana Haber
20:00 Venom: Zehirli Öfke 2 / Yabancı Sinema
21:50 İnsanlık Bürosu TV'de ilk / Yabancı Sinema
23:45 Bir Gece Masalı
03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.30 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
06.25 Avrupalı Müslümanlar
06.50 Vuslat
10.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
14.30 Vefa Sultan
16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ramazan Sevinci
19.40 Ana Haber
20.05 İddiaların Aksine
20.10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00.15 Vefa Sultan
01.25 Gönül Dağı
02.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
03.50 Sahur Bereketi
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NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 Kızıl Goncalar
00.00 Hudutsuz Sevda
02.30 Şahane Hayatım
04.00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
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