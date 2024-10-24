Tv yayın akışı 24 Ekim 2024: Bugün TV'de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı
Kanalların 24 Ekim Perşembe TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 24 Ekim 2024 Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı...
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Bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler 24 Ekim Perşembe TV yayın akışı için araştırmalara başladı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana geliyor. İşte tv yayın akışı listesi
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp- Tekrar
00:15 Kalpazan
02:30 Kızılcık Şerbeti
05:00 Siyah Kalp
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Karadut
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
23:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Ateş Kuşları
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri- Tekrar
00:15 Yerli Dizi
02:00 Güllerin Savaşı
04:30 Poyraz Karayel
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 Güzel Köylü
02:30 Baba Ocağı