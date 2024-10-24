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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 24 Ekim 2024: Bugün TV’de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

        Tv yayın akışı 24 Ekim 2024: Bugün TV'de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

        Kanalların 24 Ekim Perşembe TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 24 Ekim 2024 Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, Show TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 16:00 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:45
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        • 1

          Bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler 24 Ekim Perşembe TV yayın akışı için araştırmalara başladı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana geliyor. İşte tv yayın akışı listesi

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Siyah Kalp

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Siyah Kalp- Tekrar

          00:15 Kalpazan

          02:30 Kızılcık Şerbeti

          05:00 Siyah Kalp

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        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Karadut

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Bir Gece Masalı

          23:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

          00:20 Kuruluş Osman

          03:00 Ateş Kuşları

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:15 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Ayazın Sonu Güneş

          17:15 Bizi Birleştiren Hayat

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 İnci Taneleri- Tekrar

          00:15 Yerli Dizi

          02:00 Güllerin Savaşı

          04:30 Poyraz Karayel

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

          22:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

          00:30 Güzel Köylü

          02:30 Baba Ocağı

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