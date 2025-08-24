Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar merak konusu oldu. 24 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışlarına göre, TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. ATV’de ise Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ekrana gelecek. İşte, 24 Ağustos Pazar Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı...