        TV YAYIN AKIŞI 24 AĞUSTOS: Bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar yayınlanacak? Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı

        TV yayın akışı 24 Ağustos 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar yayınlanacak?

        24 Ağustos 2025 TV yayın akışı paylaşıldı. Böylece Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı belli oldu. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden farklı türde içerikler izleyici karşısına çıkacak. Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 24 Ağustos Pazar Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı listesi...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 15:43 Güncelleme: 24.08.2025 - 17:41
          Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar merak konusu oldu. 24 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışlarına göre, TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. ATV’de ise Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ekrana gelecek. İşte, 24 Ağustos Pazar Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı...

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Güzel Günler

          08:00 Keloğlan Aramızda

          10:00 Pazar Sürprizi

          13:00 Kezban

          14:45 Selvi Boylum Al Yazmalım

          16:30 Allah Allah

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Şark Bülbülü

          21:45 Sivri Akıllar

          23:30 Şark Bülbülü

          01:15 Sivri Akıllar

          02:45 Selvi Boylum Al Yazmalım

          04:15 Kezban

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          10:00 Kirli Sepeti

          13:00 Yasak Elma

          16:00 Şevkat Yerimdar

          19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Kutsal Damacana 4

          22:15 Şevkat Yerimdar

          23:30 Efsane Futbol

          01:30 İlk Buluşma

          02:45 Her Yerde Sen

          04:00 Son Yaz

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Yabancı Damat

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Pazar

          13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

          13:45 Çinliler Geliyor

          15:15 Çinliler Geliyor

          16:45 Hep Yek: Düğün

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Kuralsız Sokaklar

          22:15 Kuralsız Sokaklar

          23:40 Titana Saldırı

          01:45 Poyraz Karayel

          03:45 5N1K

          04:30 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:00 Gençliğim Eyvah

          10:25 Robot Köpek

          12:20 Dizi TV

          13:25 Nadide Hayat

          15:40 Aile Saadeti

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Aile Saadeti

          03:00 Kardeşlerim

          05:30 Ateş Kuşları

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:43 İstiklal Marşı

          05:45 Yedi Numara

          07:15 Hayatımın Neşesi

          09:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

          12:45 Savaş Ayrılıklar ve Kavuşmalar Üzerine

          13:40 Yeşil Deniz

          15:50 Mehmed: Fetihler Sultanı

          19:00 Ana Haber (Canlı)

          20:00 Yabancı Sinema "Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı"

          22:55 3'Te 3

          00:10 Yabancı Sinema "Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı"

          02:40 Yeşil Deniz

          03:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

          06:00 Kapanış

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          09:00 İstanbullu Gelin

          10:30 Aramızda Kalsın

          12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

          14:15 Sucu Kamil

          16:15 En Güzel Bölüm

          16:30 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Çok Güzel Hareketler 2

          22:30 Karaoğlan Geliyor

          00:00 Kral Kaybederse

          01:30 Baba Ocağı

          04:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:30 Kiralık Aşk

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          TV8 YAYIN AKIŞI

          08:00 Oynat Bakalım

          08:45 Gençlik Rüzgarı

          10:00 Gazete Magazin Yaz

          14:15 İtiraf Et

          16:15 MasterChef Türkiye

          20:00 MasterChef Türkiye

          24 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Habertürk Anasayfa