TV yayın akışı 24 Ağustos 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar yayınlanacak?
24 Ağustos 2025 TV yayın akışı paylaşıldı. Böylece Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı belli oldu. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden farklı türde içerikler izleyici karşısına çıkacak. Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 24 Ağustos Pazar Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı listesi...
Bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar merak konusu oldu. 24 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışlarına göre, TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. ATV’de ise Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ekrana gelecek. İşte, 24 Ağustos Pazar Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:00 Keloğlan Aramızda
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Kezban
14:45 Selvi Boylum Al Yazmalım
16:30 Allah Allah
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Şark Bülbülü
21:45 Sivri Akıllar
23:30 Şark Bülbülü
01:15 Sivri Akıllar
02:45 Selvi Boylum Al Yazmalım
04:15 Kezban
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
13:00 Yasak Elma
16:00 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kutsal Damacana 4
22:15 Şevkat Yerimdar
23:30 Efsane Futbol
01:30 İlk Buluşma
02:45 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Çinliler Geliyor
15:15 Çinliler Geliyor
16:45 Hep Yek: Düğün
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kuralsız Sokaklar
22:15 Kuralsız Sokaklar
23:40 Titana Saldırı
01:45 Poyraz Karayel
03:45 5N1K
04:30 Kuzey Güney
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Gençliğim Eyvah
10:25 Robot Köpek
12:20 Dizi TV
13:25 Nadide Hayat
15:40 Aile Saadeti
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
03:00 Kardeşlerim
05:30 Ateş Kuşları
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Yedi Numara
07:15 Hayatımın Neşesi
09:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
12:45 Savaş Ayrılıklar ve Kavuşmalar Üzerine
13:40 Yeşil Deniz
15:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yabancı Sinema "Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı"
22:55 3'Te 3
00:10 Yabancı Sinema "Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı"
02:40 Yeşil Deniz
03:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
06:00 Kapanış
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 İstanbullu Gelin
10:30 Aramızda Kalsın
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:15 Sucu Kamil
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:30 Karaoğlan Geliyor
00:00 Kral Kaybederse
01:30 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin Yaz
14:15 İtiraf Et
16:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
