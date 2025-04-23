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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 23 NİSAN 2025 LİSTESİ: Bugün televizyonda neler var? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 23 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Gündüzden akşam kuşağına kadar ekrana gelecek diziler, filmler ve programlar merak ediliyor. 23 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi kontrol ediliyor. Peki, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Nisan Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 10:28 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:28
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        • 1

          Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. 23 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi izleyiciler tarafından kontrol ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 23 Nisan 2025 Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 – Bu Sabah

          10:00 – Bahar

          12:30 – Gelin Evi

          15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 – Show Ana Haber

          20:00 – Güldür Güldür Show

          23:45 – Deha

          02:15 – Bahar

          04:45 – Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 – Kahvaltı Haberleri

          10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 – atv Gün Ortası

          14:00 – Mutfak Bahane

          16:00 – Esra Erol’da

          19:00 – atv Ana Haber

          20:00 – Kuruluş Osman

          00:20 – Sustalı Ceylan

          03:00 – Kardelenler

          05:50 – Hercai

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 – Kavak Yelleri

          09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 – Yaprak Dökümü

          13:30 – Gelinim Mutfakta

          16:45 – Arka Sokaklar

          18:30 – Kanal D Ana Haber

          20:00 – Eşref Rüya

          23:45 – İnci Taneleri

          02:00 – Yargı

          04:30 – Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 – Güne Başlarken

          09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 – Kiralık Aşk

          19:00 – Star Haber

          20:00 – Sahipsizler

          00:15 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

          03:00 – Sefirin Kızı

          05:00 – Kiralık Aşk

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          05:48 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:50 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:40 – Vuslat

          08:00 – Anıtkabir'den Naklen Yayın

          08:20 – Vuslat

          09:30 – Anıtkabir'den Naklen Yayın

          09:50 – Vuslat

          10:00 – Bir Dönüm Noktası "23 Nisan"

          10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse

          13:00 – 23 Nisan Gala Önü

          15:55 – Bir Zamanlar İstanbul

          17:30 – Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası Ve Korosu 23 Nisan Konseri

          18:00 – Bir Zamanlar İstanbul

          19:00 – Ana Haber

          19:55 – İddiaların Aksine

          20:00 – Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör

          22:15 – Ya İstiklal Ya Ölüm

          01:35 – Bir Zamanlar İstanbul

          03:55 – Lingo Türkiye

          05:05 – Hayallerinin Peşinde

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW YAYIN AKIŞI

          07:30 – İlk Bakış

          08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 – Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

          13:30 – En Hamarat Benim

          16:30 – Karagül

          19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 – Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

          00:15 – Hudutsuz Sevda

          03:00 – Şahane Hayatım

          04:00 – Son Yaz

          06:00 – Kefaret

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 – Tuzak

          07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 – Gel Konuşalım

          10:55 – Survivor Panorama

          12:30 – İşte Benim Stilim

          16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 – Survivor All Star - Gönüllüler

          00:15 – Survivor Ekstra

          01:30 – İşte Benim Stilim

          04:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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