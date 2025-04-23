TV yayın akışı 23 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Bugün televizyonda neler var sorusunun yanıtı kanallarda neler olduğunu merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Gündüzden akşam kuşağına kadar ekrana gelecek diziler, filmler ve programlar merak ediliyor. 23 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi kontrol ediliyor. Peki, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 23 Nisan Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...
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Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. 23 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi izleyiciler tarafından kontrol ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 23 Nisan 2025 Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 – Bu Sabah
10:00 – Bahar
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
23:45 – Deha
02:15 – Bahar
04:45 – Kızılcık Şerbeti
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol’da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Kuruluş Osman
00:20 – Sustalı Ceylan
03:00 – Kardelenler
05:50 – Hercai
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Kavak Yelleri
09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
11:00 – Yaprak Dökümü
13:30 – Gelinim Mutfakta
16:45 – Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Eşref Rüya
23:45 – İnci Taneleri
02:00 – Yargı
04:30 – Poyraz Karayel
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Güne Başlarken
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 – Kiralık Aşk
19:00 – Star Haber
20:00 – Sahipsizler
00:15 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 – Sefirin Kızı
05:00 – Kiralık Aşk
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TRT1 YAYIN AKIŞI
05:48 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:40 – Vuslat
08:00 – Anıtkabir'den Naklen Yayın
08:20 – Vuslat
09:30 – Anıtkabir'den Naklen Yayın
09:50 – Vuslat
10:00 – Bir Dönüm Noktası "23 Nisan"
10:30 – Alişan İle Hayata Gülümse
13:00 – 23 Nisan Gala Önü
15:55 – Bir Zamanlar İstanbul
17:30 – Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası Ve Korosu 23 Nisan Konseri
18:00 – Bir Zamanlar İstanbul
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör
22:15 – Ya İstiklal Ya Ölüm
01:35 – Bir Zamanlar İstanbul
03:55 – Lingo Türkiye
05:05 – Hayallerinin Peşinde
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NOW YAYIN AKIŞI
07:30 – İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 – Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
13:30 – En Hamarat Benim
16:30 – Karagül
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 – Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
00:15 – Hudutsuz Sevda
03:00 – Şahane Hayatım
04:00 – Son Yaz
06:00 – Kefaret
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 – Gel Konuşalım
10:55 – Survivor Panorama
12:30 – İşte Benim Stilim
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – Survivor All Star - Gönüllüler
00:15 – Survivor Ekstra
01:30 – İşte Benim Stilim
04:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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