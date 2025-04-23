Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. Ekrana gelecek olan yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. 23 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi izleyiciler tarafından kontrol ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 23 Nisan 2025 Pazar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…