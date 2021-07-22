Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 22 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)

14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Nasipse Olur 'Yerli Film'

22.30 Yol Arkadaşım 'Yerli Film'

00.30 Nasipse Olur 'Yerli Film' (Tekrar)

03.00 Yol Arkadaşım 'Yerli Film' (Tekrar)

05.00 Kahraman Babam 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

16.30 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Orta Direk Şaban

22.00 Kefaret

01.00 Fulya İle Umudun Olsun

03.30 Orta Direk Şaban

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

16.45 Seven Ne Yapmaz (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 Kazara Aşk 'Dizi'

23.30 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

00.15 Çetin Ceviz 2

02.00 Güneşin Kızları 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Mutlu Aile Defteri "Yerli Sinema"

16.00 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit TV'de ilk "Yabancı Sinema"

22.15 Şans Kapıyı Çalınca

00.35 Mutlu Aile Defteri "Yerli Sinema"

02.35 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Maria ile Mustafa 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15.35 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

20.00 Seksenler

23.30 Bayram Sineması "Hanımağa'nın Gelinleri"

00.55 Mahrem 'Dizi' (Tekrar)

02.10 Dr. Halit Yerebakan Hayatın Ritmi (Tekrar)

03.05 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021