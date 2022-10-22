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TV yayın akışı 22 Ekim Cumartesi 2022: Bugün televizyonda neler var?

Haftanın yorgunluğunu ekran karşısında atacak izleyiciler, hafta sonu ekranlarda hangi programların olacağını merak ediyor. İşte, 22 Ekim Cumartesi günü televizyon yayın akışı...

Giriş: 22.10.2022 - 09:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bir haftayı daha geride bırakırken, kimi vatandaşlar haftanın yorgunluğunu televizyon keyfi yaparak atlatmak istiyor. Bu hafta yine birçok yapım ekranlarda olacak. Peki, 22 Ekim Cumartesi günü televizyonda neler var? İşte, detaylar...

  • TRT 1

    06:20 Kalk Gidelim

    10:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

    11:00 Hayallerinin Peşinde

    11:40 Teşkilat

    15:25 Balkan Ninnisi

    19:00 Ana Haber

    20:00 Gönül Dağı

    00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

    02:00 Kasaba Doktoru

    04:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

  • ATV

    07:30 atv'de Hafta Sonu

    10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

    13:00 Bir Küçük Gün Işığı

    16:00 Kuruluş Osman

    19:00 atv Ana Haber

    20:00 Kardeşlerim

    00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

    03:20 Yalnız Kurt

    05:50 Bir Zamanlar Çukurova

  • FOX TV

    08.30 Çalar Saat Hafta Sonu 

    11.15 Ekonomi Arası

    11.20 Kamera Arkası 

    12.00 Bir Peri Masalı

    14.30 Yasak Elma

    17.00 Mahkum

    19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

    20.00 Yasak Elma

    22.45 İyilik

    01.30 Bir Peri Masalı

    04.00 Senden Daha Güzel

    05.45 Şevkat Yerimdar

  • KANAL D

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Arda'nın Mutfağı

    14:00 Yerli Dizi

    16:15 Yerli Dizi

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    00:30 O Kız

    03:00 Merhaba Herman

    04:00 Müzik Arası

    05:30 Yabancı Dama

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