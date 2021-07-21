Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Temmuz Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)

14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Yedi Bela Hüsnü 'Yerli Sinema'

02.00 Yedi Bela Hüsnü 'Yerli Sinema'

03.45 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

16.30 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'

23.00 Oluversin Gari

02.30 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

04.45 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

17.00 Boşver Arkadaş

18.45 Star Haber

20.00 İbo Show

23.30 Arkadaşım Hoşgeldin

01.45 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

00.15 Çetin Ceviz

02.30 Güneşin Kızları 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Maide'nin Altın Günü "Yerli Sinema"

16.10 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Ralph ve İnternet TV'de ilk "Yabancı Sinema"

22.15 Şans Kapıyı Çalınca

00.35 Fantastik Canavarlar "Yabancı Sinema"

03.10 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

11.30 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)

15.10 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Hanımağa'nın Gelinleri

22.55 Son Şans

01.40 Son Şans

03.40 Hanımağa'nın Gelinleri

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021

22:00 PSV Eindoven – Galatasaray