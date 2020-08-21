Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 21 Ağustos Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

16.00 Asuman'la Sevgili Dünürüm

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

23.30 Kelebekler 'Türk Filmi'

01.45 Asuman'la Sevgili Dünürüm (Tekrar)

04.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme(Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Bay Yanlış 'Dizi'

00.15 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)

03.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

05.45 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Devlet Kuşu 'Türk Filmi'

21.45 Devlet Kuşu 'Türk Filmi' (Tekrar)

23.45 Medcezir 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Iron Man 3 'Yabancı Film'

22.30 Rocky 3 'Yabancı Film'

00.30 Rocky 3 'Yabancı Film' (Tekrar)

02.15 Siyah Beyaz Aşk 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Bal Kaymak 'Türk Filmi'

21.55 Marslı 'Yabancı Film'

00.50 Kardeş Payı 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Sultan 'Yabancı Film'

23.45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.00 Tövbeler Olsun 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Zaman Matinesi

04.25 Hangimiz Sevmedik 'Dizi' (Tekrar)