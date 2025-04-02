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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 2 NİSAN 2025: Bugün TV’de neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 2 Nisan 2025: Bugün TV'de neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?

        TV yayın akışı 2 Nisan 2025 Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Bugün televizyonda hangi dizi, program ve filmlerin yayınlanacağı merak ediliyordu. Ekrana gelecek yapımlar ve saatleri kanalların yayın akışı listeleri ile belli oldu. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmezken bu akşam yayınlanacak olan dizilerin akıbeti sorgulanıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte 2 Nisan 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 14:49 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:49
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        • 1

          Dizi, film, program, maç gibi içeriklerin ekrana gelecekleri günler ve saatler kanalların TV yayın akışı listeleri aracılığı ile duyuruluyor. Her Çarşamba akşamı ekranlara gelen dizilerin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusuydu. Bugün yayınlanacak yapımlar, kanalların 2 Nisan 2025 TV yayın akışı listeleri ile belli oldu. Böylece Kuruluş Osman, Eşref Rüya, Sahipsizler gibi dizilerin ara verip vermeyeceği de netlik kazandı. Peki, bugün TV'de neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte 2 Nisan 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Bahar

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          00:15 Siyah Kalp

          02:30 Deha

          04:30 Kızılcık Şerbeti

          2 NİSAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          19:45 Derbi Günü

          20:45 Fenerbahçe - Galatasaray

          22:50 Kuruluş Osman

          01:50 Can Borcu

          05:00 Hercai

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Eşref Rüya (Tekrar)

          22:45 Eşref Rüya (Tekrar)

          01:15 Arka Sokaklar

          03:30 Yargı

          05:00 Kuzey Güney

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Sahipsizler (Tekrar)

          22:45 Kral Kaybederse (Tekrar)

          00:45 Yalı Çapkını

          03:00 Tarkan

          04:30 Sefirin Kızı

          06:00 Kiralık Aşk

        • 6

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          05.28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05.30 Hayallerinin Peşinde

          06.20 Türk Sineması "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa"

          07.50 Vuslat

          10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13.15 Seksenler

          14.45 Teşkilat

          17.40 Lingo Türkiye

          19.00 Ana Haber

          19.55 İddiaların Aksine

          20.00 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes"

          22.45 Gönül Dağı

          01.35 Yabancı Sinema "Sherlock Holmes"

          03.35 Seksenler

          04.45 Lingo Türkiye

        • 7

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Gel Konuşalım / Canlı

          10:55 Survivor Panorama / Canlı

          12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

          20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 İşte Benim Stilim

          04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        • 8

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07.30 İlk Bakış

          08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

          12.30 Hudutsuz Sevda

          13.30 En Hamarat Benim

          16.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

          19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

          20.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... (Tekrar)

          00.15 Hudutsuz Sevda

          03.00 Şahane Hayatım

          04.00 Son Yaz

          06.00 Kefaret

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