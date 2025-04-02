Dizi, film, program, maç gibi içeriklerin ekrana gelecekleri günler ve saatler kanalların TV yayın akışı listeleri aracılığı ile duyuruluyor. Her Çarşamba akşamı ekranlara gelen dizilerin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusuydu. Bugün yayınlanacak yapımlar, kanalların 2 Nisan 2025 TV yayın akışı listeleri ile belli oldu. Böylece Kuruluş Osman, Eşref Rüya, Sahipsizler gibi dizilerin ara verip vermeyeceği de netlik kazandı. Peki, bugün TV'de neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte 2 Nisan 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...