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TV yayın akışı 19 Ekim Çarşamba 2022: Bugün televizyonda neler var?

Gününü ekran karşısında geçirecek izleyiciler, bugün televizyonda hangi programların yayınlanacağını merak ediyor. İşte, 19 Ekim 2022 Çarşamba günü televizyon yayın akışı...

19.10.2022 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bugün televizyon karşısında keyif yapmak isteyen izleyiciler, "19 Ekim Çarşamba günü televizyonda neler var?" diye merak ediyor. İşte, 19 Ekim 2022 Çarşamba günü televizyon yayın akışı...

  • SHOW TV

    06:00 Yeni Gelin

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Hayat Bugün (Yeni dizi)

    22:15 Hayat Bugün (Yeni dizi)

    00:45 Hayat Bugün (Yeni dizi)

    03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

  • FOX TV

    08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:30 Yasak Elma

    19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

    20:00 Bir Peri Masalı

    23:15 Mahkûm

    02:15 Tozluyaka

    04:45 Senden Daha Güzel

    06:00 Şevkat Yerimdar

  • KANAL D

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    11:00 Üç Kız Kardeş

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk ve Umut

    17:00 Arka Sokaklar

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 O Kız

    00:15 Üç Kız Kardeş

    02:45 Gelinim Mutfakta

    04:50 Yabancı Damat

  • ATV

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kuruluş Osman

    00:20 Yalnız Kurt

    03:50 Mutfak Bahane

    05:50 Bir Zamanlar Çukurova

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