TV yayın akışı 17 Mart 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde bulunuyor. Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, Star TV kanallarında bugün pek çok yapım var. Kanal D'de Uzak Şehir, Show TV'de Güldür Güldür Show, ATV'de Ölümcül Çarpışma, Now TV'de Kızıl Goncalar yayınlanacak. İşte, 17 Mart 2025 tv yayın akışı listesi
İzleyiciler tarafından günlük olarak göz gezdirilen TV yayın akışları belli oldu. İşte mart ayına ait 17 Mart 2025'te yayınlanacak olan yapımlar...
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Bahar
02:30 Deha
04:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Tosun Paşa
22:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:00 Sefirin Kızı
04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:35 atv Ana Haber
20:00 Ölümcül Çarpışma / Yabancı Sinema
22:20 Bir Gece Masalı
01:20 Kardelenler
03:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
00:15 Hudutsuz Sevda
03:00 Her Yerde Sen
04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Piyasa
02:30 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti