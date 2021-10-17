Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Ekim Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)
14.30 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Show Ana Haber
20.00 En Büyük Şaban 'Yerli Sinema'
22.15 Neşeli Günler 'Yerli Sinema'
00.15 En Büyük Şaban 'Yerli Sinema'
02.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.45 Evlilik Hakkında Her Şey
16.45 Yalancılar ve Mumları
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Yalancılar ve Mumları (Yeni Bölüm)
23.30 Yasak Elma
01.45 Fatih Savaş İle Mevlid Kandili Özel
02.30 Masumiyet
04.45 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
14.00 Bir Demet Tiyatro
15.45 En Güzel Bölüm
16.00 Kiralık Aşk
18.45 Star Haber
20.00 Aykut Enişte 'Yerli Sinema'
22.30 Aykut Enişte 'Yerli Sinema'
01.00 Sucu Kamil 'Yerli Sinema'
02.20 Sucu Kamil 'Yerli Sinema'
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Kanal D Haber
20.00 Yargı 'Dizi'
00.10 M. Fatih Çıtlak ile Mevlid Kandili
02.00 Baht Oyunu
ATV YAYIN AKIŞI
15.25 Kuruluş Osman 'Dizi'
19.00 atv Ana Haber Bülteni
20.00 Nihat Hatipoğlu ile Mevlit Kandili Özel
21.45 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
04.05 Kalp Yarası
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.00 Ailenin Yeni Üyesi ''Türkiye''
14.20 Kıbrıs Zafere Doğru
18.00 Ana Haber
18.30 Mevlid Kandili Özel Yayını
20.30 Teşkilat 'Dizi'
23.50 3'Te 3
01.10 Kıbrıs Zafere Doğru
03.55 Yeşil Deniz 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
15:15 O Ses Türkiye
17:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
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