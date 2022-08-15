Bugün televizyonda birçok film ve program olmak üzerre birçok yapım yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, "Bugün TV'de hangi diziler var?" 15 Ağustos Pazartesi akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şu şekilde;