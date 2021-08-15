Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Ağustos Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Tarkan Güçlü Kahraman 'Türk Filmi'

16.30 Beyoğlu Güzeli 'Türk Filmi'

18.45 Show Ana Haber

20.00 Tokatçı 'Türk Filmi'

21.45 Pompeii 'Yabancı Film'

23.45 Tokatçı 'Türk Filmi' (Tekrar)

01.45 Pompeii 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

15.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)

16.45 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

19.00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Umudumuz Şaban 'Türk Filmi'

22.00 Şef Akademi

23.45 Maskeli Beşler Irak 'Türk Filmi'

02.00 Babaannem 'Türk Filmi'

03.45 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)

15.15 En Güzel Bölüm

15.30 Kazara Aşk 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 Hükümet Kadın 'Türk Filmi'

22.15 Hükümet Kadın 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Türk Müziği

06.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14.00 Kod Adı: Olympus 'Yabancı Film'

16.15 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Kanal D Haber

20.00 Mandıra Filozofu İstanbul 'Türk Filmi'

22.30 Mandıra Filozofu İstanbul 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 Sır 'Yabancı Film'

02.30 Sır 'Yabancı Film' (Tekrar)

04.00 5N1K

04.45 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

12.45 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)

15.55 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)

18.40 atv Ana Haber Bülteni

20.00 İkimizin Sırrı 'Dizi'

22.15 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)

01.00 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.45 Yerli Belgesel

14.00 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

15.55 Teşkilat 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

20.00 Seneye Bu Zamanlar

22.00 3'Te 3

23.30 Kaplan 'Türk Filmi'

01.20 Teşkilat 'Dizi' (Tekrar)

03.35 Diriliş "Ertuğrul" 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Oynat Bakalım

14:45 Bir Kahramanın Rüyası

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021