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TV Yayın akışı 15 Ağustos 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 15 Ağustos 2021 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam yabancı ve yerli filmler, yarışma programları ekranlara gelecek. İşte, 15 Ağustos Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

15.08.2021 - 17:31 | Güncelleme: ABONE OL
TV Yayın akışı 15 Ağustos 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Ağustos Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Tarkan Güçlü Kahraman 'Türk Filmi'
16.30 Beyoğlu Güzeli 'Türk Filmi'
18.45 Show Ana Haber
20.00 Tokatçı 'Türk Filmi'
21.45 Pompeii 'Yabancı Film'
23.45 Tokatçı 'Türk Filmi' (Tekrar)
01.45 Pompeii 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
15.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)
16.45 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
19.00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Umudumuz Şaban 'Türk Filmi'
22.00 Şef Akademi
23.45 Maskeli Beşler Irak 'Türk Filmi'
02.00 Babaannem 'Türk Filmi'
03.45 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)
15.15 En Güzel Bölüm
15.30 Kazara Aşk 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 Hükümet Kadın 'Türk Filmi'
22.15 Hükümet Kadın 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Türk Müziği
06.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14.00 Kod Adı: Olympus 'Yabancı Film'
16.15 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Kanal D Haber
20.00 Mandıra Filozofu İstanbul 'Türk Filmi'
22.30 Mandıra Filozofu İstanbul 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 Sır 'Yabancı Film'
02.30 Sır 'Yabancı Film' (Tekrar)
04.00 5N1K
04.45 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

12.45 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)
15.55 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)
18.40 atv Ana Haber Bülteni
20.00 İkimizin Sırrı 'Dizi'
22.15 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)
01.00 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.45 Yerli Belgesel
14.00 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
15.55 Teşkilat 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Seneye Bu Zamanlar
22.00 3'Te 3
23.30 Kaplan 'Türk Filmi'
01.20 Teşkilat 'Dizi' (Tekrar)
03.35 Diriliş "Ertuğrul" 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Oynat Bakalım

14:45 Bir Kahramanın Rüyası

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021

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