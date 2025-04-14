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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 14 Nisan 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 14 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 14 Nisan 2025 listesi bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. Birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken yerli ve yabancı filmler de yayında olacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 14 Nisan 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 11:07 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:07
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        • 1

          Günün yorgunluğunu atmak için televizyon karşısına geçen izleyiciler, akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 14 Nisan 2025 TV yayın akışı listesi kanal kanal paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 14 Nisan 2025 Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Deha

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Bahar

          02:15 Deha

          04:45 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Güne Başlarken

          09:45 Sana Değer

          13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Yol Arkadaşım 2

          22:30 Yol Arkadaşım 2

          01:00 Kral Kaybederse

          02:30 Sultan

          04:30 Sefirin Kızı

          06:00 Kiralık Aşk

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Kavak Yelleri

          09:00 Neler Oluyor Hayatta

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Uzak Şehir

          00:15 İnci Taneleri

          02:45 Yargı

          04:45 Poyraz Karayel

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Sustalı Ceylan

          22:45 Bir Gece Masalı

          01:45 Can Borcu

          04:45 Hercai

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          06:25 Vuslat

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:55 Teşkilat

          17:40 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

          00:15 Odaklan Büyükanne

          01:50 Seksenler

          02:50 Teşkilat

          04:50 Lingo Türkiye

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Kızıl Goncalar

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Kızıl Goncalar

          23:45 Hudutsuz Sevda

          02:15 Şahane Hayatım

          03:30 Son Yaz

          06:00 Kefaret

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Gel Konuşalım

          10:55 Survivor Panorama

          12:30 İşte Benim Stilim

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 Survivor 2025

          00:15 Survivor Ekstra

          01:30 İşte Benim Stilim

          04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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