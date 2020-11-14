Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Kasım Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber (Canlı)

20.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Zümrüdüanka

00.15 25 Litre. Suyun Peşinde

01.00 Çocukluk

03.00 Bay Yanlış

05.00 Kadın

06.00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 İbo Show

00.30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

04.00 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)

22.45 İlk Öpücük

00.45 Şehrin Adamı

02.45 Şehrin Adamı

04.30 Müzik Arası

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Hafta Sonu atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Kuruluş Osman

02.20 Kırgın Çiçekler

05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

23.45 Yabancı Sinema "baba"

02.55 Türkan Hanım'ın Konağı