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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 12 Mart 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Kanal D, ATV, Show TV, Star tv yayın akışı

        Tv yayın akışı 12 Mart 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        12 Mart Çarşamba günü televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Bu akşam Sahipsizler, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu dziileri yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Ramazan dolasıyla yayınlanacak iftar ve sahur programları arasında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar, Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan, M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti yer alıyor. İşte, kanalların tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 14:30 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:30
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        Tv yayın akışı 12 Mart 2025
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        Bugün kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV tv yayın akışı listesi

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        SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Sandık Kokusu

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Sandık Kokusu

        00:15 Siyah Kalp

        02:45 Bahar

        04:45 Kızılcık Şerbeti

        STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Özlem Mekik İle Ramazan Tarifleri

        17:00 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        03:00 Güzel Köylü

        04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan

        06:00 Kiralık Aşk

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        ATV KANAL YAYIN AKIŞI

        06:30 Zembilli

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        18:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19:30 atv Ana Haber

        20:00 Kuruluş Osman

        00:20 Başka Bir Gün

        03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        06:15 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

        13:15 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Annem Ankara

        00:15 Arka Sokaklar

        02:45 Çatı Katı Aşk

        03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

        05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05.55 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

        06.50 Vuslat

        10.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

        14.30 Vefa Sultan

        16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        18.00 Ramazan Sevinci

        19.25 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Maç Önü

        20.45 Lille - Borussia Dortmund | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması

        23.00 Aston Villa-Club Brugge | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması

        01.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        02.35 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        04.20 Sahur Bereketi

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        NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

        07.30 İLK BAKIŞ

        08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT

        10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN

        12.45 SAHRAP SOYSAL ILE RAMAZAN SOFRASI

        13.30 EN HAMARAT BENIM

        16.30 FATIH ÜREK ILE GELIN GÖRÜMCE

        19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER

        20.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

        23.45 HUDUTSUZ SEVDA

        02.15 HER YERDE SEN

        04.30 FATIH SAVAŞ ILE SAHUR SOHBETLERI

        06.15 BAY YANLIŞ

        TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Gel Konuşalım / Canlı

        12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

        13:15 Survivor Panorama / Canlı

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

        02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

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