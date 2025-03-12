Tv yayın akışı 12 Mart 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
12 Mart Çarşamba günü televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Bu akşam Sahipsizler, Kuruluş Osman, Sandık Kokusu dziileri yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Ramazan dolasıyla yayınlanacak iftar ve sahur programları arasında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar, Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan, M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti yer alıyor. İşte, kanalların tv yayın akışı listesi
Bugün kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV tv yayın akışı listesi
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SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Siyah Kalp
02:45 Bahar
04:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik İle Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
03:00 Güzel Köylü
04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan
06:00 Kiralık Aşk
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:30 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Başka Bir Gün
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Annem Ankara
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI
05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.55 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
06.50 Vuslat
10.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.10 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
14.30 Vefa Sultan
16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ramazan Sevinci
19.25 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Önü
20.45 Lille - Borussia Dortmund | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması
23.00 Aston Villa-Club Brugge | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması
01.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.35 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04.20 Sahur Bereketi
NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
07.30 İLK BAKIŞ
08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT
10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN
12.45 SAHRAP SOYSAL ILE RAMAZAN SOFRASI
13.30 EN HAMARAT BENIM
16.30 FATIH ÜREK ILE GELIN GÖRÜMCE
19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
20.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
23.45 HUDUTSUZ SEVDA
02.15 HER YERDE SEN
04.30 FATIH SAVAŞ ILE SAHUR SOHBETLERI
06.15 BAY YANLIŞ
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan