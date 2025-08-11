Tv yayın akışı 11 Ağustos 2025: Bugün TV’de neler var? Star TV, Kanal D, ATV, Show TV tv yayın akışı

Televizyonda her gün birbirinden farklı türlerde program, dizi, film ve yarışma yayınlanıyor. Bu sebeple kanalların yayın akışları günlük olarak kontrol ediliyor. 11 Ağustos Pazartesi akşamı televizyon kanallarında hangi yapımların olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Show TV, TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Peki, bugün televizyonda neler var?

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kader Oyunları

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17.00 Sümela'nın Şifresi Temel

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Aile Saadeti

ATV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Uzak Şehir

15.30 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Turnike

23.30 Poyraz Karyel: Küresel Sermaye

KANAL D YAYIN AKIŞI

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

12.45 Sen Çal Kapımı

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Karagül 19.00 Now Ana Haber 20.00 Recep İvedik 5 22.30 Şevkat Yerimdar 23.30 Transfer Dosyası TRT 1 YAYIN AKIŞI 06.00 Ege'nin Hamsisi 08.10 Kod Adı Kırlangıç 09.45 Kendi Düşen Ağlamaz 13.00 Seksenler 14.25 Teşkilat 17.45 Kim Gitsin? 19.00 Ana Haber 20.00 Yabancı Sinema 'Karanlık Zihinler' 22.20 Gönül Dağı REKLAM TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ SHOW TV YAYIN AKIŞI 06.00 Siyah Kalp 09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12.30 Gelin Evi 15.00 Kızılcık Şerbeti 18.25 Show Ana Haber 20.00 Kolonya Cumhuriyeti 22.30 Nasipse Olur SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Menajerimi Ara 09.00 İstanbullu Gelin 11.00 Aramızda Kalsın 13.30 Kiralık Aşk 16.15 Erkenci Kuş 19.00 Star Haber 20.00 Mısır Tanrıları 22.30 Mısır Tanrıları STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TV8 YAYIN AKIŞI 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık 08.30 Oynat Bakalım 09.30 Gazete Magazin Yaz 13.00 Yaparsın Bilirim 16.00 MasterChef Türkiye 20.00 MasterChef Türkiye