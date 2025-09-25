Habertürk
        TV yayın akışı 25 Eylül 2025 Perşembe: Bugün TV'de hangi diziler ve filmler var?

        TV yayın akışı 25 Eylül 2025 Perşembe: Bugün TV'de hangi diziler ve filmler var?

        TV yayın akışı 25 Eylül 2025 listesi gününü evde televizyon izleyerek geçirmek isteyen seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. Show TV'nin yeni dizisi Veliaht 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün TV'de hangi diziler ve filmler var? İşte, 25 Eylül 2025 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 12:30 Güncelleme: 25.09.2025 - 12:30
        • 1

          Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yer alan yapımlar izleyiciler tarafından araştırmaya başladı. 25 Eylül 2025 TV yayın akışı listesi kanal kanal mercek altına alındı. Paylaşılan listeye göre, bu akşam MasterChef Türkiye yarışması yanı sıra birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün TV’de neler var? İşte, 25 Eylül 2025 Perşembe Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        • 2

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:45 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Uzak Şehir (Tekrar)

          23:15 Eşref Rüya

          02:00 Poyraz Karayel

          04:30 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Aşk ve Gözyaşı

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster? (Yeni Bölüm)

          00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

          01:20 Aşk ve Gözyaşı

          05:40 Ateş Kuşları

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:28 İstiklal Marşı

          05:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:20 Kalk Gidelim

          09:20 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          14:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

          17:45 Lingo Türkiye

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Cennetin Çocukları (Tekrar)

          02:55 Seksenler

          23:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          02:10 Seksenler

          03:15 Cennetin Çocukları

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakiş

          08:00 İlker Karagöz Ile Çalar Saat

          10:45 Çağla Ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

          19:00 Now Ana Haber

          20:00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)

          01:15 Kıskanmak

          03:30 Yaz Şarkısı

          04:15 Bay Yanlış

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          16:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Çılgın İkili 3

          22:30 Çılgın İkili 3

          01:00 Kral Kaybederse

          04:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:30 Söz

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Veliaht (Yeni Bölüm)

          23:15 Veliaht

          01:45 Kızılcık Şerbeti

          04:00 Bahar

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          13:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

          00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

          03:30 Gel Konuşalım

          25 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
