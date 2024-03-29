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        TV ve sinema ödülleri verilecek

        2023 - 2024 sezonundaki sinema ve dizi yapımlarını değerlendirmek için Film-San Vakfı bir ödül töreni düzenleyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 10:00 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:26
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        2023 - 2024 sezonundaki sinema ve dizi yapımlarını değerlendirmek için Film-San kolları sıvadı. Filmsan Sinema Dizi Ödülleri'nin startı verildi. Film-San Vakfı; Engin Çağlar, Meral Konrat, Atılay Uluışık, Neslihan Akça, Semih Akça, Sevinç Özer, Derya Özgören, Murat Özen ve Kıvanç Terzioğlu'nun jüri üyeleri olduğu gala gecesinin eylül ayında yapılacağını duyurdu.

        Ödüller, şu kategorilerde verilecek;

        FİLMSAN Onur Ödülü

        FİLMSAN Sinema Ödülleri

        • En İyi Sinema Filmi

        • En İyi Sinema Filmi Erkek Oyuncu

        • En İyi Sinema Filmi Kadın Oyuncu

        • En İyi Sinema Filmi Yönetmen

        • En İyi Sinema Filmi Senarist

        • En İyi Sinema Filmi Müzik

        • En İyi Sinema Filmi Görüntü Yönetmeni

        FİLMSAN Dizi Ödülleri

        • En İyi Dizi

        • En İyi Dizi Erkek Oyuncu

        • En İyi Dizi Kadın Oyuncu

        • En İyi Dizi Yönetmen

        • En İyi Dizi Senarist

        • En İyi Dizi Müzik

        • En İyi Dizi Görüntü Yönetmeni

        Digital Platfform Ödülleri

        • En İyi Digital Platform Film

        • En İyi Digital Platform Dizi

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