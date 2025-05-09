AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

“Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı”, Panem’in zalim lideri Coriolanus Snow’un gençlik yıllarına uzanan bir prequel hikâyesi sunuyor. Film, serinin ana hikâyesinden 64 yıl öncesine, 10. Açlık Oyunları dönemine götürüyor izleyicileri. 18 yaşındaki Coriolanus Snow (Tom Blyth), Capitol’de gözden düşmüş, maddi zorluklar içindeki Snow ailesinin son umudu olarak karşımıza çıkıyor. Yakışıklı, zeki ve hırslı bir genç olan Snow, ailesinin eski itibarını geri kazanmak için 10. Açlık Oyunları’nda mentor olarak seçildiğinde büyük bir fırsat yakaladığını düşünür. Ancak, kendisine yoksul ve gelişmemiş 12. Bölge’den haraç kızı Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) atandığında hayal kırıklığına uğrar.

Lucy Gray, hasat töreninde meydan okuyan bir şarkıyla tüm dikkatleri üzerine çeker ve Snow, onun karizması ve yeteneğiyle durumu lehine çevirebileceğine inanmaya başlar. Birlikte güçlerini birleştiren Snow ve Lucy, hayatta kalmak için zamana karşı bir yarışa girer. Ancak bu yolculuk, Capitol’ün entrikaları, ahlaki ikilemler ve güç mücadeleleriyle doludur. Film, Snow’un Panem’in zalim liderine dönüşüm sürecini, Lucy Gray’in gizemli hikâyesini ve Açlık Oyunları’nın kökenlerini derinlemesine işliyor.