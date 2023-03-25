20. dakikada Göztepe savunmasının hatasında topu önünde bulan Aaron Iseka, ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Mustafa Bozan, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. 33. dakikada Göztepe’nin kullandığı serbest vuruşta Arslanagiç’in içeriye çevirdiği topa Leya elle müdahale etti. VAR talimatıyla pozisyonu inceleyen hakem Tolga Güldibi penaltı noktasını gösterdi. 36. dakikada penaltıda topun başına geçen Yalçın Kayan, sağ köşeye yaptığı vuruşta kaleci Mustafa Bozan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1 45+3. dakikada Marko Kvasina’nın orta sahadan kaptığı topla birlikte ceza alanı ön çizgisine kadar getirip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Göztepe, konuk olduğu Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etti.

49. dakikada Muhammed Bayır’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Erol Can’ın gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta gitti. 61. dakikada sağ tarafta topla buluşan Mata, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü. 66. dakikada Yunus Emre’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Arslanagiç’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2