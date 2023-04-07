Spor Toto 1. Lig’in 31. hafta mücadelesinde Tuzlaspor, konuk ettiği Denizlispor’u 3-0 mağlup etti.

57. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ozan Papaker’in vuruşunda top az farkla direk dibinden auta gitti. 59. dakikada Muhammed Demirci’nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ozan Papaker, kaleci Hüseyin’i çalımlayarak dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0 69. dakikada Mehmet Coşkun’un pasında sağ kanattan topla içeri kat eden Yahaya, ceza sahası yayı içinden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0