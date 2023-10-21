Tuzlaspor: 1 - Kocaelispor: 2 MAÇ SONUCU
Trendyol 1.Lig'in 9. haftasında Tuzlaspor Kocaelispor'u konuk etti. Kocaelispor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Giriş: 21.10.2023 - 15:41 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:41
Tuzlaspor ile Kocaelispor, Trendyol 1.Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaşti.
Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'ndaki mücadelede kazanan Kocaelispor oldu.
Kocaeli ekibinin gollerini 13'de Emre Ortakaya ve 42'de Emre Gültekin kaydetti.
Tuzlaspor'un tek golünü ise 21'de Togui attı.
Tuzlaspor'un 7 puanda kalırken Kocaelispor ise puanını 19'a çıkardı.