Tuzla'da depoda yangın: 2 köpek öldü
İstanbul Tuzla'da bir depoda yangın çıktı, bir saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. İki köpek yangında hayatını kaybetti
Tuzla'da polyester üretimi yapan bir iş yerinin depo kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, depoda bulunan 2 köpek öldü.
Yangın, saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Aydınlı Mahallesi, Şeker Sokak'ta bulunan polyester üretimi yapan bir iş yerinin depo kısmında çıktı.
ÇOK SAYIDA İTFAİYE SEVK EDİLDİ
Depo bölümünden çıkan alevleri gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Yangında depoda bulunan iki köpek öldü. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.