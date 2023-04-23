Tuzağa düşürdükleri kişiyi öldürüp parçaladılar!

Tarihler 10 Ekim 2003'ü gösteriyordu. Türkiye o gün heyecanla oynanacak bir maçın sonucuna kilitlenmişti. 12. Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nın rakibi İngiltere’ydi. İngiltere ile oynadığımız 9 maçta 8 mağlubiyet ve bir beraberlik almıştık. İki kez 8-0’lık yenildiğimiz İngiltere’yi unutamıyorduk. Tüm Türkiye o maça kenetlenmişken, o gün İstanbul’da sessiz sedasız tüyler ürperten bir cinayet işleniyordu. İŞ İNSANI İÇİN KAYIP BAŞVURUSU Korkunç cinayete uzanan olayın ilk izleri bir kayıp başvurusuyla başladı. İstanbul Kayıplar Büro Amirliği’ne gelen bir aile, oğulları Atilla Çekiç’in ‘Türkiye-İngiltere maçını izlemeye gidiyorum’ diyerek evden çıktığını ve iki gündür kendisinden haber alamadığını söyledi. Zeytinburnu’nda tekstil işi yapan Atilla Çekiç, esrarengiz bir şekilde aracıyla birlikte ortadan kaybolmuştu.

İZ SÜRÜLMEYE BAŞLANDI Cinayet Büro’da çok önemli cinayetler çözen cinayet uzmanı polis memuru İsmail Özkan’ın Kayıplar Büro Amirliği’ne tayini yeni çıkmıştı. Görevi artık kayıp insanları bulmaktı. Bu kayıp dosyası ona denk geldi. Dosyayı alan Özkan, filmlerdeki ‘Dedektif’ rolünü aldığının farkında değildi. ÖNCE PROFİLİ ÇIKARILDI BAĞLANTILARA BAKILDI Bu tür olaylarda önce kayıp kişinin profilinin çıkarıldığını anlatan Özkan “Kayıp kişilerin sonu her zaman birkaç seçenekle sonuçlanır. Çeşitli nedenlerden dolayı kendisi evden ayrılmıştır. Ya girdiği bunalım sonucu intihar etmiştir ya da bir cinayete kurban gitmiştir. Bunlar her zaman ön plana çıkan seçeneklerdir. Bir kaybın başına ne geldiğini profilini çıkarttığımızda az çok fikrimiz olur. Kayıp kişiye baktığımızda, işi iyi giden biri. İntihar etmesini gösterecek bir sıkıntısı veya ilişkisi görünmüyordu. Aile içinde de bir sorunu yoktu. Çünkü biz o süreçte aileyi de inceliyoruz. Tüm seçenekleri ortaya koyarak iz sürüp, ipucu bulmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz nokta bu kişinin bir cinayete kurban gittiğiydi. Peki kim niye bu kişiyi öldürsün?” ESKİ EŞİ MERCEK ALTINA ALINDI Kayıp Atilla Çekiç’in boşandığı eşini de mercek altına aldığını anlatan Özkan “En son kimlerle görüştüğü noktasında yaptığımız çalışmalarda, bazı kişileri tespit ettik. Bunların arasında eski eşiyle de telefonla görüştüğünü belirledik. Biz eski eşini ve diğer kişileri mercek altına almaya başladık. Kişileri tek tek eledik. En son eski eşini detaylı araştırmaya başladık. Aslında baktığımızda kadın başka bir hayat kurmuş ve bir sevgilisi var. Eski eşinin bu kayıp işinde ne parmağı olabilir? Biz de bu soruya yanıt aradık.” ŞÜPHELİ ZİYARET Atilla Çekiç’in eski eşi, ağabeyi ve ağabeyinin eşinin, bir süre sonra Çekiç ailesini ziyaret ettiğini söyleyen Özkan “Bu aile geçmiş olsun ziyaretine gelmiş. Kayıp çocuğun annesinin evine giderek ‘Geçmiş olsun, Atilla kayıpmış. Galiba öldürülmüş’ diye söylemişler. Bu durumu şüpheli buldum. Bunlar Atilla’nın kayıp olduğunu ve öldürülmüş olduğunu nereden biliyorlardı. Ve daha önce bu eve gelip giden kişiler değildiler.”

CESET PARÇASI BULUNDU Bir hafta sonra Çatalca’da parçalanmış bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu. Değişik alanlara atılmış bu parçalar Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Özkan, buldukları cesedin bacak kısmında bir yanık izi olduğunu söyleyerek “Bu bacak kayıp kişinin ağabeyine gösterildi. Çünkü her kayıp kişi hakkında vücudunda onu tanıyabilecek bir işaretin olup olmadığını her zaman mağdur aileye sorarız. Atilla’da da öyle bir durum vardı. Aileden biri ‘Bu Atilla’ya ait olabilir’ dedi. DNA testi yapıldı. Ve bulunan parçalar kayıp kişiye ait çıktı. İşte o gün işlenmiş korkunç bir cinayetle karşı karşıya olduğumuzu anladık" dedi. DİKKAT ÇEKEN DETAY: DUVARLAR BOYANMIŞTI Elde edilen bilgiler şüphelinin eşini gösteriyordu. Ancak böyle parçalara ayıracak cinayeti bir kadının işleyebilmesi zordu. Harekete geçtiklerini belirten Özkan “Kayıp kişinin eski eşini, ağabeyini ve birkaç kişiyi daha gözaltına aldık. Tabi bu kişileri gözaltına aldığımızda evlerinde de arama ve inceleme çalışmaları yaptık. Birkaç evden biri olan eski eşinin evinde dikkatimizi şu çekti. Banyo duvarı yeni boyanmıştı. Evin başka yerleri boyanmamıştı. Banyonun boyanması bizi kuşkuya itti. Doğru iz üzerinde olduğumuzu gösteriyordu. Biz şöyle düşündük, kayıp kişi banyoda kesilip parçalara ayrıldı ve duvara sıçrayan kan lekeleri olmuştur. Bu lekeler görünmesin diye de duvar boyanmıştır.” ÇAPRAZ SORGUDA ÇÖZÜLDÜLER Eğer duvara kan lekesi sıçramış ise boyanarak kapatılmaya çalışılsa bile luminol çalışmayla bunun çıkabileceğini belirten Özkan “Hemen evde luminol çalışması yapılması için olay yeri inceleme ekiplerini yönlendirdik. Bu arada artık bizim baş şüphelimiz bunlardı. Geriye itiraf ettirmek veya delil bulmak gerekiyordu. Bunun için de gözaltına aldığımız kişileri ayrı ayrı hücrelere koyduk. Birbirinden haber alamadılar. Kimin sorguda ne konuştuğunu bilmeyeceklerdi. Yani bunları çapraz sorguya aldık. Her sorgu için girdiğimiz kişiye olayı çözmüş gibi davrandık. Diğer kişinin her şeyi anlattığı imajını verdik.”

Emekli polis memuru İsmail Özkan KORKUNÇ İTİRAF GELDİ Çapraz sorguda korkunç olayın çözüldüğünü anlatan Özkan “Cinayeti itiraf ettiler. Kayıp kişi gerçekten korkunç bir cinayete kurban gitmişti. Olay günü plan yapmışlar. Eski eşi maktulü telefonla arayarak eve çağırıyor. Maktul eve girer girmez eski eşinin ağabeyi, maktulün kafasına keserle vurup bayıltıyor. O sırada evde bu ağabey ve maktulün eski eşinin sevgilisi var. Maktulü alıp banyoya götürüyor. Siz işinize bakın diyor.” CESET PARÇALANIRKEN MAÇ İZLEYİP ÇAY İÇTİLER Korkunç sonun bundan sonra başladığını anlatan Özkan “Ağabey öldürdüğü maktulü banyoya götürüyor. Banyoda keserle tanınmayacak şekilde parçalara bölüyor. Bu sırada maktulün eski eşi ve sevgilisi içeride çay içip Türkiye-İngiltere maçını izliyormuş" ifadelerini kullandı. “PAKET TAMAM” Katil ağabeyin, parçalara ayırdığı maktulün cesedini ayrı ayrı çöp poşetlerine koyarak paket haline getirdiğini anlatan Özkan “İşini bitiren katil zanlısı, içeri gelip ‘Paket tamam’ diyor. Daha sonra cesetleri arabayla götürüp Çatalca ve Tekirdağ yolu üzerinde atmaya başlıyor. Daha sonra şüphelilerin gösterdiği yerlerde de ceset parçalarını bulduk’ dedi. DUVARDA KAN LEKESİ ÇIKTI Çapraz sorguda cinayet itirafı geldiğini anlatan Özkan, Olay Yeri İnceleme de de önemli deliller geldiğini söyledi. Özkan “Daha sonra banyoda yapılan luminol çalışma sonucu, boyanmış duvarda kan lekeleri elde edildi ve bu kan lekeleri maktule ait kan lekesi çıktı. Arabada elde edilen kan lekesi de maktule ait çıktı. Elde edilen delillerin ardından şüpheliler tutuklandı.” şeklinde konuştu. İLİŞKİ İDDİASI CİNAYET PLANI YAPTI Olayla ilgili yapılan soruşturmada iddialara göre, maktul, karısının ağabeyinin eşiyle bir süre ilişki yaşamıştı. Bunu duyan ağabey, plan yaparak, kız kardeşi aracılığıyla maktulü olay günü eve çağırdı. Eve gelen maktul kapı eşiğinde ayakkabılarını çıkartırken başına vurulan keserle öldürüldü. Ve sonra parçalara ayrılarak cesedi ayrı ayrı yerlere atıldı. İNGİLTERE MAÇI NE OLMUŞTU? Bu korkunç cinayetin yaşandığı gün Şükrü Saraçoğlu Stadında oynanan Türkiye-İngiltere maçı 0-0 bitmişti. Türkiye o yıl İngiltere karşısında ne ilk golü, ne de ilk galibiyeti bulmuştu. Yıllar sonra 2016’da İngiltere ile Türkiye oynadığı hazırlık maçı 2-1 İngiltere galibiyeti ile sonuçlandı. Türkiye ilk golüne bu maçta kavuşmuştu. İngiltere’ye ilk gol atan milli oyuncumuz ise Hakan Çalhanoğlu’ydu.