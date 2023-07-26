Tuz Gölü'ndeki renk değişimi görsel şölen sunuyor
Kendine özgü doğal yapısı ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Tuz Gölü, tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde beta-karoten madde üreterek kırmızıya dönüyor
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Türkiyenin tuz ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Tuz Gölü, kendine özgü doğal yapısı ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.
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Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği göldeki algler, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kendisini koruyor.
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Yine bu dönemde halo bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor.
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Tuz Gölü’nün büyük bir kısmı yaz aylarında tuzun yüzeye çıkmasıyla beyaza bürünüyor.
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Gölde yaşanan bu değişim ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
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