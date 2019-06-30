Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre İstanbul Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde, geçtiğimiz cuma gecesi meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gece 04.15 sıralarında bir evden hırsızlık ihbarı geldi. Hemen olay yerine giden ekipler, ev sahibi Recai Ü.'yü (56) bıçaklanmış halde yerde kanlar içinde yatarken buldu.

EVDEN SİLAH VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Evde bulunan Cihan B. şüpheli olarak yakalanıp gözaltına alındı. Recai Ü.'nün çocukları N.Z.Ü'nün ve E.C.Ü'nün beyanıyla evde yapılan aramada, 2 tabanca, bin 920 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili çalışmalar devam ederken aynı gece, gece bekçiler tarafından gözaltına alınan Abdülkadir Y.'nin Recai Ü.'yü yaralayıp kaçtığı tespit edildi.

BABASINDAN KURTULMAK İSTEMİŞ

İlçe Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı detaylı tahkikat sonucunda, Recai Ü.'nün kızı N.Z.Ü'yle arasının iyi olmadığı ve babasından kurtulmak istediği, bu nedenle erkek arkadaşı Abdülkadir Y. ile babasını öldürme konusunda plan yaptığı tespit edildi. Planın, eve hırsızlık amacıyla girecek olan Abdülkadir Y.'nin, evdeki uyuşturucuyu ve silahları aldıktan sonra yaşanacak arbedede, baba Recai Ü.'yü öldürmek üzere kurgulandığı ortaya çıktı.

3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Yapılan tespitler sonucu gözaltına alınan Cihan B. ve Abdülkadir Y. kasten öldürmek suçundan tutuklanırken, N.Z.Ü. de babasını kasten öldürmeye azmettirmek suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.