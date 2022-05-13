"LONDRA'YA TAŞINMAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Öte yandan ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda basına yansıyan Londra'ya taşındığı yönündeki haberlere açıklık getirmişti.

Ünlü isim, "Öyle yazıldığı gibi bir şey yok. Ben sürekli Londra'ya işlerim olduğu için gidip, geliyorum. Okulum orada. Londra'ya taşınmam söz konusu değil." diye konuşmuştu.