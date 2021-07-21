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Tuvana Türkay tatilini sürdüyor! - Magazin haberleri

Tuvana Türkay tatilini sürdüyor

Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay, rotasını Bodrum'a çevirdi. Türkay, önceki gün Yalıkavak'ta denize girerken görüntülendi

21.07.2021 - 18:46 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Rol aldığı 'Kağıt ev' dizinin final yapmasının ardından Fethiye'ye giden Tuvana Türkay, Bodrum'a geçti.

  • Türkay, önceki gün Yalıkavak'ta, konakladığı otelin iskelesinde görüntülendi. 30 yaşındaki oyuncu, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

  • Lacivert renkli bir bikini giydiği görülen Türkay, sıcaktan bunalınca kendini serin sulara bıraktı.

  • Denize atlamadan önce karate hareketleri sergileyen ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle meraklı bakışları üzerinde topladı.

  • Ünlü oyuncun yaklaşık bir saat suda kaldı. İskeleden denize atlayan Türkay, kumsaldan çıktı.

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