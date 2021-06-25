48 yaşındaki oyuncu Şevval Sam, geçtiğimiz hafta sonu Eda Ece'ye poz verdi. Sam paylaşımına, "Bir bikinili fotoğrafım, benim de olmasın mı?" notunu düştü. Sam'ın paylaşımı 200 binden fazla beğeni aldı ve çok konuşuldu.