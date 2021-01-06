"BİR BAŞKASININ ARA SOKAĞINDA KAYBOLMAYIN"

30 yaşındaki oyuncu, bere ve eldivenle verdiği pozunda şu ifadeleri kullandı:

Gözlerim sarıyor etrafı. Okul bahçesinde sıraya girmiş çocuklar düzeninde sevgiler görüyorum. Sanki herkes aklında bir başkası varmış gibi bakıyor yanındakine. "Sen benim kaçış yolumsun" der gibi tutuyor ellerinden. Gidip insan gibi acınızı çekip gerçek olanı bekleseniz ya... Kendi içinizdeki yol sevgiden geçmiyorsa, bir başkasının ara sokağında kaybolmanın anlamı yok.