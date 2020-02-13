13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Deniz Denizciler'in yönettiği, Tuvana Türkay, Onur Tuna, Altan Erkekli, Durul Bazan, Sermiyan Midyat, Servet Pandur ve Gazanfer Ündüz'ün başrollerini paylaştığı 'Ağır Romantik'in galası Torun Center'da yapıldı. Yapımcılığını Ruhiyya Aliyeva / Liatris Yapım'ın üstlendiği, romantik - komedi türündeki film gösterime 14 Şubat'ta girecek.
Galada Müslüm Gürses'in 'Seni Yazdım Kalbime' adlı şarkısını seslendiren Tuvana Türkay, finalde ayakta alkışlandı. Filmin başrol oyunculara duygularını şöyle dile getrdi;
Onur Tuna: Çok eğlenceli bir set çalışması geçirdik. 'Kerem', iki karakter. Adam bir hırsız çetesinin başı ve aşık olduktan sonra nasıl bir değişim yaşadığına şahit olacağız.
Tuvana Türkay: Biz bir şeyler yaptık ve gerisi izleyiciye kalmış. 14 Şubat'ta herkesin içini ısıtacak, şimdiye kadar karşılaştıkları romantik komedilerden farklı bir iş çıktı ortaya. Ters köşe olan, arada kalmış ilişkilere sahip insanlara yol açabilecek bir hikâyeyle karşılaşacak insanlar. 'Aslı', 30 yaşlarında idealist bir ailenin idealist olarak yetiştirilmiş kızı. Kafasında ilişki için belirlediği çizgiler çok keskin. Ama aşkla ilgili çok keskin konuşmalar yapılmaması lazım. Bu hepimizin hayatı için geçerli. Bu hayatta büyük konuşursan, sınanırsın. O yüzden 'Aslı'nın Asla' dediği bir insan çıkıyor karşısına... 'Aslı', bütün kurallarını, yasaklarını karşısına alıyor. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım izleyenler de bunu hisseder.
Altan Erkekli: Bu filmde, dünyada her zaman karaların olmayacağını, beyazların karaların üzerini kaplayacağını ve iyiliğin her zaman kazanacağını anlatmak için yer aldım. Aşk ve sevgi, bu sevgiye emek veren herkesle bunları anlatmaya çalıştık."
Durul Bazan: Eğlenceli bir film oldu. Şimdiye kadar çalışmadığım arkadaşlarla çalışma fırsatım oldu. Umarım güzel bir iş çıkmıştır ortaya. İnşallah yolunda açık olur.
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