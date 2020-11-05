"CİĞERİMDE HASAR BIRAKTI"

Süreci çok zor geçirdiğini söyleyen ve takipçilerini uyaran Tuvana Türkay, şu ifadeleri kullandı:

Kendimi her şeyden sakınıp, çok dikkat ederken evimde virüse yakalandım. Hastalık sürecini çok ağır geçirdim. Şu anda testim negatif ama hastalığın ciğerimde yarattığı hasar ve tahribat nedeniyle evimden çıkmıyorum. Bu hasarın da kısa sürede geçeceğine inanmıyorum.