12 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tutya Yılmaz kimdir? sorusu Milli jimnastikçinin sosyal medyada gösterdiği tepkinin ardından gündeme geldi. Tutya Yılmaz'ın bir takipçisine hitaben yazdığı "Senin "Kas Yığını" dediğin şey benim 16 yıllık emeğim, gözyaşım, döktüğüm ter, harcadığım emek, kaçırdığım mezuniyetim ve yazamadığım bir dünya şey..." sözleri büyük yankı getirdi. Tutya Yılmaz'ın hayatından detaylar haberimizde.
TUTYA YILMAZ KİMDİR?
Tutya Yılmaz 4 Haziran 1999'da doğan Milli jimnastikçi İTÜ Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir.
Jimnastik sporuna 4 yaşında başlayan Yılmaz, 16 yaşındayken Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti. Final gören sporcu, 50,831 toplam puanla 13. oldu. 2016 Yaz Olimpiyatları'na jimnastik dalında katılım hakkı kazanarak, 2012 Londra'ya katılan Göksu Üçtaş'tan sonra, Olimpiyatlarda yer alan ikinci Türk kadın jimnastikçi oldu. Aynı zamanda Türk jimnastik tarihinde Olimpiyat'a katılmaya hak kazanan en genç jimnastikçi oldu. 7 Ağustos 2016 tarihindeki Olimpiyat performansında, atlamada 13,733, asimetrik barda 12,166, denge aletinde 14,500 ve yer hareketlerinde 12,733 olmak üzere toplamda 53,132 puan toplayarak finale kalamadı.
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