Tutuklu sanık koronavirüse yakalandı mahkeme karar veremedi
Adam öldürme suçundan tutuklanan oğlunu görmek için gittiği cezaevi önünde, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Sadık Çayır'ın cinayetiyle ilgili 4'ü tutuklu, 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme hakimi, sanıklardan cezaevinde koronavirüse yakalanan 38 yaşındaki Turgut Umur'un ifadesi alınamadığı için karar aşamasına gelen duruşmayı erteledi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, geçen yıl haziran ayında, taksi durağı çalışanları ile oto kiralama firması çalışanları arasında araç parkı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Çatışmada Serdar Umur ölmüş, 5 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrası Ali Can Çayır (28) tutuklanmıştı.
Ali Can Çayır'ın, taksi şoförü olan babası Sadık Çayır kasım ayında oğlunu ziyarete gittiği Bursa H Tipi Cezaevi’nin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.
Cinayet sonrası, Semih Kaya (32), Tolga Özalaş (28), Serkan Bayram (41) tutuklanmış, Turgut Umur ile Özgür B. (31) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Şüpheliler hakkında Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde, haklarında 'Tasarlayarak ve kan gütme saikiyle adam öldürmek', 'Adam öldürmeye azmettirmek, yardım etmek' ve 'Suç delillerini gizlemek veya değiştirmek' suçlarından dava açıldı. Yargılama sürecinde sanıklardan Turgut Umur da önceki duruşmada tutuklandı.
Sanıkların yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanık Özgür B., taraf avukatları ile öldürülen Sadık Çayır'ın yakınlarının hazır bulunduğu duruşmaya, tutuklu sanıklar Semih Kaya, Tolga Özalaş ve Serkan Bayram, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
Cezaevinde koronavirüse yakalandığı için tedavi gören Turgut Umur katılamadı. Sanıklar ifadelerinde, yöneltilen suçlamaları reddedip tahliyelerini talep etti. Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, koronavirüs tedavisi gören Tolga Umur'un ifadesi alınamadığı için duruşmayı, karar verilmek üzere erteledi.
Tutuklu sanık koronavirüse yakalandı mahkeme karar veremedi - Haberler/tutuklu-sanik-koronaviruse-yakalandi-mahkeme-karar-veremedi-haberler-3237786
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