Tutarak durdurmaya çalıştı: Freni boşalan TIR denize düştü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan TIR denize düştü. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, TIR'ın dorsesinden ayrılarak hareket ettiği, bir kişinin de aracı durdurabilmek için sol arka lastik davlumbazından tuttuğu görüldü.
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Gebze'nin Eskihisar Mahallesi'nde bulunan arabalı vapur iskelesinde arızalı durumdaki TIR, dorsesinden ayrılması için yapılan çalışma sırasında freni boşalarak denize düştü.
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İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yaralananın olmadığı kaza sonrası araçtan sızan yağ ve mazotun yayılmaması için denize halat bariyer ve emici pedler bırakıldı.
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Araç, vinç yardımıyla denizden çıkarılırken ekipler sudan numune aldı.
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İş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, TIR'ın dorsesinden ayrılarak hareket etmesi, bir kişinin aracı durdurabilmek için sol arka lastik davlumbazından tutması ve aracın denize düşmesi yer alıyor.
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