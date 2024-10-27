TUSAŞ saldırısında yaralananlardan 16'sı taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

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"TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 16'sı taburcu edildi. 6 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir."

NE OLMUŞTU?

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine 23 Ekim günü saat 15.30 sıralarında biri kadın 2 PKK'lı terörist tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. 2 terörist ise ölü olarak ele geçirildi. Saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi.