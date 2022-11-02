Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
TUS TERCİH SONUÇ EKRANI: 2022 2.dönem TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? TUS sonuçları sorgulama ekranı

Doktorların heyecanlı bekleyişi sürüyor! TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS tercih sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Tercih işlemlerini 19 ile 25 Ekim tarihleri arasında tamamlayan adaylar, TUS tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. İşte, 2022 2.dönem TUS tercih sonuçları hakkında merak edilenler...

Giriş: 02.11.2022 - 12:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • TUS tercih sonuçları, 14-25 Ekim tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştiren adayların gündeminde yer alıyor. Yerleştirme işlemleri Başvuru Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekleyen doktorlar "TUS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve açıklanacağı tarih hakkında detaylar...

  • 2022 TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    TUS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl tercihler 14 Ekim’de sona ermiş ve sonuçlar 1 hafta sonra erişime açıldı.TUS 2022 2. dönem tercih işlemleri 19-25 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Bu süre dikkate alındığında tercih sonuçlarının 1 Kasım tarihinde açıklanması öngörülüyor.

  • TUS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    TUS tercih sonuçları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak sorgulama yapabilir. Yerleştirme sonuçları basılı olarak adaylara bildirilmeyecek. İnternet üzerinden açıklanan sonuçlar tebliğ hükmünde olacak.

  • KAYIT, ATAMA BİLGİLERİ VE GEREKLİ BELGELER!

    Adaylar TUS yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir. 

  • Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.