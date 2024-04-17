TUS sonuçları ÖSYM AİS sorgulama ekranı: TUS 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından son dakika TUS sonuçları açıklandı. Akademik kariyer hedefi planlayan Tıp Fakültesi öğrencilerin merakla beklediği sorgulama sayfası erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada TUS ve STS Tıp Doktorluğu'nun soruları ve cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı. Peki ÖSYM AİS ile TUS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte TUS sonuçları sorgulama ekranı 2024
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TUS sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. ÖSYM’den gelen son dakika açıklaması ile TUS 1.Dönem sınav sonuçları duyuruldu. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Türkiye'de tıp doktorlarının uzmanlık alanlarında eğitim alabilmeleri için girmeleri gereken bir sınav. Peki TUS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
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ÖSYM DUYURDU! TUS SONUÇLARI AÇIKLANDI
TUS sonuçları duyuruldu. 17 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ile 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Klinik Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 28 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Nisan 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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TUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Nisan 2024 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin “sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Türkiye'de tıp doktorlarının uzmanlık alanlarında eğitim alabilmeleri için girmeleri gereken bir sınavdır. Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir. TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.