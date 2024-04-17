TUS sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. ÖSYM’den gelen son dakika açıklaması ile TUS 1.Dönem sınav sonuçları duyuruldu. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Türkiye'de tıp doktorlarının uzmanlık alanlarında eğitim alabilmeleri için girmeleri gereken bir sınav. Peki TUS sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?