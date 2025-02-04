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        Haberler Bilgi Gündem TUS BAŞVURU TARİHLERİ 2025 | TUS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

        Başvurular başladı! 2025 TUS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

        TUS başvuruları 4 Şubat Salı günü başladı. Tıp Fakültesi'nden mezun olup bir alanda uzmanlaşmak isteyen adaylar, TUS sınavı hazırlıklarına hız verdi. 23 Mart'ta gerçekleştirilecek 2025-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden veya Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Peki, "TUS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?" İşte 2025 TUS başvuru takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 20:54 Güncelleme: 04.02.2025 - 21:40
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        • 1

          TUS maratonu başvuru süreci ile başladı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) yılda 2 kez Mart ve Eylül aylarında uygulanmaktadır. Peki, "2025 TUS başvurusu nasıl, nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2025 TUS başvuru ve sınav tarihi...

        • 2

          2025 TUS/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS/1) başvuruları 4 Şubat Salı günü saat 16.15 itibarıyla başladı. 12 Şubat tarihine kadar sürecek olan başvurular ÖSYM üzerinden yapılabilecek.

        • 3

          2025 TUS SINAV TARİHİ

          2025 TUS 1. dönem sınavı, 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.

        • 4

          TUS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          TUS sınavı sonuçları ise 18 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 5
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