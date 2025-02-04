Başvurular başladı! 2025 TUS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
TUS başvuruları 4 Şubat Salı günü başladı. Tıp Fakültesi'nden mezun olup bir alanda uzmanlaşmak isteyen adaylar, TUS sınavı hazırlıklarına hız verdi. 23 Mart'ta gerçekleştirilecek 2025-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden veya Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Peki, "TUS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?" İşte 2025 TUS başvuru takvimi...
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TUS maratonu başvuru süreci ile başladı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) yılda 2 kez Mart ve Eylül aylarında uygulanmaktadır. Peki, "2025 TUS başvurusu nasıl, nereden yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2025 TUS başvuru ve sınav tarihi...
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2025 TUS/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS/1) başvuruları 4 Şubat Salı günü saat 16.15 itibarıyla başladı. 12 Şubat tarihine kadar sürecek olan başvurular ÖSYM üzerinden yapılabilecek.
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2025 TUS SINAV TARİHİ
2025 TUS 1. dönem sınavı, 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.
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TUS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TUS sınavı sonuçları ise 18 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.
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