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        Haberler Bilgi Gündem TUS 1. dönem sınav giriş yerleri açıklandı! 2025 ÖSYM TUS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        TUS 1. dönem sınav giriş yerleri açıklandı! ÖSYM TUS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yılda iki kez düzenlenen bu sınav, Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri olmak üzere iki ayrı oturumdan oluşuyor. Sınavın sonucu, uzmanlık eğitimine kabul edilmek isteyen hekimler için kritik bir aşama olup, tercih ettikleri branşta eğitim alabilmeleri için yüksek bir puan elde etmelerini gerektiriyor. İşte, TUS 1. dönem sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 17:19 Güncelleme: 13.03.2025 - 17:19
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        • 1

          Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi almak için girdiği TUS için geri sayım başladı ve ÖSYM, sınav giriş yerlerini açıkladı. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından sınav giriş belgelerine erişebilir. Peki, TUS 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        • 2

          2025 TUS/1 SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

          Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS/1) sınav giriş belgeleri 13 Mart 2025 tarihi itibarıyla ÖSYM üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki linkten sınav giriş belgenizi sorgulatabilirsiniz.

          2025 ÖSYM TUS/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          2025 TUS SINAV TARİHİ

          2025 TUS 1. dönem sınavı, 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.

        • 4

          TUS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          TUS sınavı sonuçları ise 18 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.

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