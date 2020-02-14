14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Turp; yüksek bir antioksidan ve C vitamini açısından da zengin bir sebzedir. Kalori olarak da çok düşük olması, hem beslenmede hem de diyet listelerinde yer alabilecek kadar sağlıklıdır. Her şekilde tüketilmesi sağlık açısından önem taşımaktadır.
Turpun faydaları nelerdir?
Turp, C vitamini açısından oldukça zengindir. C vitamini eksikliği ile depresyon, diş kaybı diş eti kanaması, cilt sorunları, saçın zayıflaması ve daha çok bir çok rahatsızlık oluşabiliyor. Kanseri önlemede ve tedavi edilmesinde, gripal enfeksiyonlarda, kalp hastalıklarında ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde C Vitamini şarttır. Turp hastalıklardan korunma ve takviye amaçlı tüketilmesi gereken bir sebzedir.
Sağlıklı bir fosfor kaynağı olan turpu tüketmeniz faydalı olacaktır. Fosfor eksikliği halsizlik yaratır. Ancak fosfor tüketimi kontrollü olmalıdır çok fazla tüketmek fayda yerine zarar verebilir. Fosforun fazla tüketilmesi ; kalsiyumun, vücut tarafından emilmesini ve kullanılmasını zorlaştırıyor.
Folik asit açısından turpun tüketilmesi faydalı olacaktır. Folik asit, anemik hastalıklar, bazı kanser türleri, hamilelikte, vitiligo, diş eti rahatsızlığı, sarı nokta gibi hastalıklardan korunmaya yardımcıdır.
Turp, besin lifi açısından oldukça zengin, bu sayede sindirim açısından ve boşaltım sistemi için oldukça gerekli bir sebzedir. Diyabet riskinin azaltılması, kalp hastalıklarından korunmak ve kolon kanseri riskini azaltmak için besin lifi şarttır.
Solunum yolu enfeksiyonları, astım, bronşit, soğuk algınlıkları, alerjik rahatsızlıklar ve tıkanan solunum yolları için turp fayda sağlar.
Turp sindirim sisteminin çalışmasına fayda sağlayarak kabızlık sorununa iyi gelir.
Turp idrar söktürücü özelliği sayesinde böbrekler için oldukça faydalı bir besindir. Ve böbrek yolunda oluşabilen enfeksiyonlara karşı korur.
Turp; düşük kaloriye sahip olmasından kilo vermek isteyenlerin listesinde yer almalıdır.
Turpun diğer faydaları;
Turpun içindeki vitaminler; A, C, K ve B6’dır.
Turptaki mineraller; sodyum, magnezyum, fosfor, potasyum, folat, kalsiyum, demir, çinko, bakır, selenyum, mangenezdir.
100gr çiğ turpta; 16 kalori vardır. Ayrıca, şeker, besin lifi, protein, omega3 ve omega6 yağ asitleri içermektedir.
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