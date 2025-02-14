TürkTraktör, bu yıl 160 milyon dolar yatırım yapacak

TürkTraktör, 2024 yılında yurt içi pazara 31 bin 974 adet traktör satışı yaparken, ihracatta ise 12 bin 516 adede ulaştı. Traktör pazarında New Holland ve Case IH olmak üzere iki markasıyla yüzde 46,2 payı olan TürkTraktör, pazar liderliğini kesintisiz olarak 18. yıla taşıdı. Traktör pazarındaki etkisini tarımsal ekipman üretimi alanına da taşımak isteyen TürkTraktör, 2024 yılında Kayhan Ertuğrul Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklığı Kayhan Ertuğrul Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Terramak Tarım Makinaları Dış Ticaret A.Ş.’nin paylarının tamamının devralınmasına ilişkin olarak Pay Alım Satım Sözleşmesi imzaladı. Sürecin tamamlanması için Rekabet Kurumu’nun onayı bekleniyor. Erenler fabrikasında yer alan kabin montaj hattını da bu süreçte güçlendiren TürkTraktör, yeni kabin iskelet üretim tesisini de 2024 yılı sonunda deneme üretimine başlattı.

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76 YILLIK ŞİRKETİ SATIN ALIYOR

Kayhan Ertuğrul şirketinin yüzde 100’ünü almak için hisse alım sözleşmesi imzaladıklarını da belirten TürkTraktör CEO'su Matthieu Séjourné, bu satın alma ve diğer yatırımlarla bu yıl yaklaşık 150 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını söyledi. 1949 yılında Burdur’da ilk üretim tesisini kuran Kayhan Ertuğrul, balya, silaj ve hasat makinaları üreticisi.

Séjourné, “2024 yılında tarımsal ekipman üretimi alanında sektörünün öncü şirketlerinden Kayhan Ertuğrul Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklığı Kayhan Ertuğrul Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Terramak Tarım Makinaları Dış Ticaret A.Ş.’nin paylarının tamamının devralınmasına ilişkin olarak Pay Alım Satım Sözleşmesi imzaladık. Sürecin tamamlanması için Rekabet Kurumu’nun onayı bekleniyor. Bu atılımla birlikte mekanizasyon tarafındaki üretim gücümüzü ve liderliğimizi modern tarım ekipmanları üretimi ve pazarlama alanına da genişleterek, rekabet gücümüzü ve üstün hizmet kalitemizi daha da yukarılara taşıyacağız” açıklamasını yaptı.

ZİRAAT BANKASI ETKİSİ

Matthieu Séjourné, 2023'te pandemiden çıkış yılında traktör satışlarının zirve yaptığını ve geçen yıl ise yüzde 21'lik bir gelir kaybı olduğunu ifade ederek 2023'te 84 milyar lira olan gelirin 2024'te 67 milyar liraya indiğini ve 'normalleşme' olarak adlandırdığı bu sürecin 2025'te de devam etmesini beklediklerini dile getirdi. Matthieu Séjourné, bu düşüşte Ziraat Bankası'nın çiftçilik belgesine sahip olanlara eskiden her yıl verdiği teşviki 5 yılda bir olarak değiştirmesinin etkisinin olduğunu belirtti. Banka şimdiye kadar çiftçilere politika faizinin yarısın kadar bir tutarda traktör kredisini her yıl veriyordu. Séjourné, bu durum nedeniyle çiftçilere yardımcı olmak için yıllık yüzde 41,42 düzeyinde faizle TT Finans kredisi alınmasını sağladıklarını ifade etti.

43,6 BİN TRAKTÖR ÜRETTİ TürkTraktör 2024 yılında 43 bin 611 adet traktörü banttan indirirken, Türkiye’deki traktör üretiminin yüzde 60’ını, ihracatının ise yüzde 73’ünü karşıladı. TürkTraktör’ün 2024 finansal verileri doğrultusunda toplam cirosu 66 milyar 970 milyon TL, şirketin faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı sırasıyla yüzde 11,9 ve yüzde 14,7, net kârı ise 5 milyar 741 milyon TL olarak gerçekleşti. 2024 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Séjourné, “Kuruluşumuzun 70. yılı vesilesiyle bizim için ayrı bir önemi olan 2024 yılında liderliğimizi sürdürmemizdeki katkıları nedeniyle tüm TürkTraktör çalışanlarına teşekkür ediyorum. Pazarın 2023 yılındaki rekorun ardından bu yıl normalleşme eğilimiyle birlikte yüzde 18 daraldığı böylesine zorlu bir dönemde New Holland markamız ilk sırada, Case IH markamız ise ikinci sırada yer aldı. Ekibimizin bu yeni pazar koşullarına uyum sağlama konusundaki özverisi, bu sonuçları elde etmemizi ve geleceğe hazırlanmamızı sağlıyor. Türk tarımının uzun dönemli yüksek potansiyeline inanan bir kurum olarak yeni yatırımlarımız ile tarımı ve şehirleri geleceğe hazırlama amacımız doğrultusunda ilk günkü heyecan ve azimle yolumuzda kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Bu başarılı sonuçlar vesilesiyle, markalarımıza olan sadakatini göstererek ürünlerimizi tercih eden çiftçilerimize ve tüm katkıları için bayi ve tedarikçilerimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.