Turkovac aşısı ne zaman çıkacak?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen Kovid-19 aşısı "TURKOVAC" çalışmaları devam ediyor. Gönüllü vatandaşlar üzerinde denenen aşı çalışmalarının biteceği tarih belli oldu.

TURKOVAC AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hedefimiz eylül-ekim gibi netice almak. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız."