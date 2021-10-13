Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3.000’imiz Turkovac’ı tercih etmeli!" dedi. İşte Bakan Koca'nın açıklamasının ardından araştırılan Turkovac aşı randevusu ile ilgili merak edilenler...
TURKOVAC AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Turkovac aşı gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlar bu işlemi e-Nabız sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Öncelikle Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen e-Nabız sistemine T.C. Kimlik numarası ve E-Nabız sşifresiyle giriş yapmalısınız. e-Nabız anasayfada bulunan "Aşı Çalışması için Gönüllü Ol" başlığına tıkladığınızda bir sekme açılacak ve size iki seçenek sunulduğunu göreceksiniz. TURKOVAC (3. Doz Covid-19 Aşısı Olacaklar) seçeneğine tıklayıp Turkovac hatırlatma dozu için randevu oluşturabilirsiniz.
E-NABIZ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
alo 182 sisteminden randevu oluşturulabildiği gibi MHRS üzerinden de randevu oluşturulabiliyor. MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.
MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.
Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.
MHRS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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