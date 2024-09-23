Türkiye’ye gelecek olan INJI’den samimi açıklamalar

10 Ekim’de Ankara’da, 11 Ekim’de İzmir’de ve 12 Ekim İstanbul’da Global müzik dünyasının yükselen Türk yıldızı INJI, geçtiğimiz hafta yayınladığı yeni EP’si 'We Good'de yer alan 'Sexy 4Ever' adlı şarkısıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Parça aynı zamanda INJI’nin, yaşlanmaya yönelik toplumsal baskılara cesur tepkisi ortaya koyuyor…

'We Good', yani 'Biz iyiyiz'... Bu EP’nin konusu, beni en sıkıntılı ve en kaygılı dönemlerimde kurtaran bir bakış açısıyla ilgili. EP’de öne çıkan parçalardan 'Sexy 4Ever', yani sonsuza kadar seksi. Bu şarkıyı dünyaca ünlü efsanevi dans müziği sanatçısı Nile Rodgers’la yaptım. Nile Rodgers, Daft Punk’ın Random Access Memories albümünden tanıdığımız o efsanevi gitarları çalan gitarist, sanatçı ve kendisi 71 yaşında parıltılı ceketlerlerle dünyayı turneleyen bir efsane. Şarkının konusu aslında benim hissettiğim ve eminim bütün kadınların hissettiği yaşlanmak ile ilgili olan anksiyete. Bizim toplumun üzerine koyduğu “zaman geçiyor, yaşlanıyorsun, sadece bir yaşa kadar sen değerlisin.” gibi saçma sapan bir baskı var kadınların üzerinde ve ben bu baskıyla, bu anksiyeteyle başa çıkmak için “biliyor musun ben

sonsuza kadar seksiyim, sanane” diye bir şarkı yapmak istedim. Özellikle müzik endüstrisine ilk girdiğim zamanlarda Los Angeles’a çalışmaya geldiğimde bu hisle çok karşılaştım. Bu beni çok zorladı ve bu kaygıyla başa çıkmak için tam tersini söyleyen bir şarkı yazdım. Şarkı pozitif, afirmasyonlarla dolu.