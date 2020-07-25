Antalya Hayvanat Bahçesi’ne 15 yıl önce 120 santim uzunluğunda getirilen timsah, yıllar ilerledikçe devasa boyuta ulaştı.
İHA'nın haberine göre şu anda metre uzunluğa, 350 kilogram ağırlığına ulaşan timsah, heybetli görünüşü nedeniyle hayvanat bahçesi yönetimi tarafından ‘Muhteşem Timi’ ismini aldı.
Son yıllarda büyüme hızıyla olduğu yere sığmayan timsah için bulunduğu alan 2 katına çıkartıldı, yazlık ve kışlık bölümler oluşturuldu.
650 dönümlük arazide 127 türden 1500 hayvanın yer aldığı hayvanat bahçesinin en dikkat çekici sakini olan ’Muhteşem Timi’nin beslenmesi de haftada iki kez gerçekleşiyor.
Kırmızı ve beyaz et ile beslenen timsah, her gün bakıcıları tarafından da sık sık kontrol ediliyor. Timi’nin beslenmenin yanında en sevdiği faaliyetse güneşlenmek ve suya girmek oluyor.
“SON YILLARDA ÇOK SÜRATLİ BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖZLEMLEDİK”
Antalya Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, Muhteşem Timi’yi 15 yıldır misafir etmekten dolayı hem memnun hem de gururlu olduklarını dile getirdi. Timi’nin ziyaretçilerin büyük ilgisini çektiğini ifade eden Arsun, şunları söyledi:
“Dıştan cam bir görüntü var. Ziyaretçilerin çok ilgisini çekiyor. Özellikle çocuklarımız onu yüzerken görebiliyor. Son yıllarda özellikle çok süratli büyüdüğünü gözlemledik. Şuan 350 kilo ağırlığında ve 5 metre uzunluğunda. İsminden anlaşılacağı gibi muhteşem bir hayvan. Haftada iki kez besleniyor. Hem kırmızı hem de beyaz eti çok seviyor. Burada mutlu bir hayat sürdüğünü düşünüyorum. Türkiye’deki hayvanat bahçeleri içerisindeki en büyük timsah olduğunu düşünüyoruz. Onu misafir etmekten biz de çok mutluluk duyuyoruz.”
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