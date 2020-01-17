17 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan ve "Gerdekkaya göktaşı" adı verilen 68 kilogram ağırlığındaki Türkiye'nin en büyük üçüncü göktaşı, Çorum Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.
AA'nın haberine göre Çiftçi Mutlu Yılmaz'ın geçen yıl nisan ayında tarlasında bulup kiraladığı bir banka kasasında muhafaza ettiği göktaşı, müzede 1 ay süreyle geçici olarak sergilenecek. Tarihi müze binasının girişinde "Uzayın Habercisi" başlığıyla oluşturulan özel vitrinde ziyarete açılan göktaşı, yoğun talep görmesi durumunda sergide daha uzun süre kalabilecek.
Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Şengül, gazetecilere yaptığı açıklamada, göktaşını yoğun ilgi görmesi nedeniyle müzede teşhir etmeye karar verdiklerini söyledi. Göktaşının Türkiye'nin üçüncü büyük göktaşı olduğunun tespit edildiğini bildiren Şengül, "Göktaşı, uluslararası literatüre 'Gerdekkaya göktaşı' olarak kaydedildi. Yapılan analizlerde göktaşında krom, kobalt, nikel, bakır, altın, galyum, antimon, tungsten, renyum, iridyum, platin ve ağırlıklı olarak demir bulunmaktadır" dedi.
Göktaşında bulunan demir elementinin Çorum için ayrı bir önem taşıdığının altını çizen Şengül, "Göktaşında en yüksek oranda demir elementin olması, bizi sevindirdi. Çorum'da yaptığımız arkeolojik kazılarda elde ettiğimiz Hitit tabletlerinde demir sıkça kullanılmaktadır. Hitit yazılı metinlerde geçen 'An.bar.ge' ifadesi siyah demir anlamına gelmekte olup, meteor kaynaklı demir için kullanılmıştır. Demir, Hititlerin yoğun olarak kullandığı bir maden" diye konuştu.
"ÜLKEMİZDE SATMAK İSTİYORUM"
Mutlu Yılmaz ise göktaşının korunması için en uygun yerin Çorum Müzesi olduğunu söyledi. Göktaşını sergilemeyi bu nedenle kabul ettiğini belirten Yılmaz, "Taşın sergilenmesi için talep gelince müze görevlilerimize vermeye karar verdik. Bizim için en güvenli yer müze. Göktaşını ülkemizde satmak istiyorum. İnşallah yurt içinden bir alıcı çıkar ve değerlendiririz. Ben ülkemizde kalmasını isterim" ifadesini kullandı.
Taşı tarlada çalışırken tesadüfen bulduğunu anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Tarlanın üzerindeki taşları biçerdövere zarar vermemesi için temizlerken bu taşı bulduk. Çok ağırdı. Tek başıma kaldıramadım. Baktık ki içinden siyah bir yapı çıktı. Maden olabileceğini düşünüp Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile görüşüp analiz yaptırmak istedik. Bizden ücret istediler, bu nedenle yaptıramadık. Ardından bir yakınımız kanalıyla Amerika'ya gönderdik, orada yapılan analizde göktaşı olduğu belirlendi. Veri tabanına işlendi."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!