DHA

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Gerdekkaya köyünde yaşayan çiftçi Mutlu Yılmaz, 28 Nisan 2019'da nohut ektiği tarlasını hasada hazırlamak için temizlemeye çalışırken gördüğü kitap büyüklüğündeki taşı kaldırmaya çalıştı.

DHA'nın haberine göre Yılmaz, çok ağır olması nedeniyle taşı, yerinden bile hareket ettiremedi.

Yanında bulunan arkadaşından yardım isteyip, taşın göktaşı olmasından şüphelenen Yılmaz, bulunduğu yerden alarak evine getirdi.

Yılmaz, dışı gri renkte olan 68 kilo ağırlığındaki taştan bir numuneyi, incelenmesi için bir yakının yardımıyla Amerika'daki bir üniversiteye ulaştırdı.

Yapılan incelemede; taşın bir 'göktaşı' olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Yılmaz, taşı kiraladığı bir banka kasasında muhafaza etmeye başladı. Göktaşını bulduğu tarlada detektörlerle de arama yapan Yılmaz'ın, göktaşını satmak istediği ifade edildi.

'MÜZEDE SERGİLENECEK'

12 haneli Gerdekaya köyünde 'göktaşı'nın merak konusu olması üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri harekete geçip, Mutlu Yılmaz ile iletişime geçti.

Turizm müdürlüğü yetkilileri, 'göktaşı'nın Çorum Müzesi'nde sergilenmesi talebini Yılmaz'a iletti. Talebe olumlu cevap veren Yılmaz, muhafaza ettiği banka kasasından aldığı 'göktaşı'nı müzede sergilenmek üzere görevlilere teslim etti.

'Göktaşı'nın 15 Ocak itibariyle bir ay süreyle Çorum Müzesi´nde sergileneceği, ardından da yeninden bir banka kasasına konulacağı belirtildi.

'68 BİN DOLAR TEKLİF GELDİ'

'Göktaşı'nın en az 4 bin yıllık olduğunun tahmin edildiğini anlatan Mutlu Yılmaz, "Taşa baktığında normal bir taş gibi duruyor ama kaldırmaya çalıştığımda ne kadar ağır olduğunu görünce şüphelendim. Taştan bir parçayı makine ile kesip gönderdik. İçinin siyah ve parlak gri renkte olduğunu gördük. Hatta taşın kesilen parçaları hava ile temas ettikçe daha da kararıyor. Amerika´ya gönderdiğimiz parçasına yapılan incelemede göktaşı olduğu kesinleşti. İçinde 12 element bulunduğu bize söylendi. Özellikle yurt dışında göktaşı ile ilgilenen çok kişi var. Biz de 'göktaşı'nı satmak istiyoruz. Talepler geliyor. En son Rusya´dan 68 bin dolar teklif edildi. Ancak biz taşın değerinin çok daha fazla olduğunu biliyoruz o yüzden kabul etmedik. Tabii ki amacımız değerini verecek bir alıcıya taşı satmak" dedi.

'MÜZE GÖREVLİLERİNE TESLİM ETTİK'

Mutlu Yılmaz, 'göktaşı'nın duyulması ile birlikte büyük bir merak konusu olduğunu da belirterek "Çok kişi arayıp göktaşını görmek istediğini söyledi. En son İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri müzede taşı sergilemek istediklerini söylediler. Öğrencilerin vatandaşların görmesi için bizde kabul ettik. Göktaşını müze yetkililerine teslim ettik. 15 Ocak´ta Çorum Müzesi´nde 1 ay süreyle sergilenecek. Ardından taşı, tekrar geri alacağız. İlimize muhakkak katkısı olacaktır" diye konuştu.

'BAŞKA 'GÖK TAŞI' İÇİN KÖYE GELİYORLAR'

Gerdekkaya köyü Muhtarı Gıyasettin Yılmaz ise 'göktaşı'nın duyulmasının ardından birçok kişinin köye gelip başka bir 'göktaşı' bulmak için detektörle arama yaptığını söyleyerek "Çok büyük bir ilgi oldu. Hem gök taşını görmek isteyenler oluyor hem de merak edip `Acaba biz de bulabilir miyiz´ diyerek aramaya gelenler oluyor. Köyümüz bir anda ilimizde gündem oldu. Göktaşı ile birlikte köyümüzde tanındı. Şimdi göktaşı müzede sergilenecek. Merak edenler göktaşını müzede görebilecekler" dedi.